RBTP houdt 10 verdachten aan in het weekend

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft zich afgelopen weekend wederom van haar beste zijde laten zien, door van vrijdag 13 tot zondag 15 januari 10 aanhoudingen te verrichten.

Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, laat weten dat RBTP haar tempo heeft opgevoerd en vastberaden is de criminaliteit aan te pakken. Er zal terug gecounterd worden en criminelen mogen hun borst nat maken, aldus Bisschop.

Er zijn 3 roofverdachten aangehouden, 1 verdachte ter zake zware mishandeling en 1 ter zake verkrachting. De overige verdachten ter zake gekwalificeerde diefstal. Een verdachte die in juli 2022 voor zijn voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie was ontvlucht uit het politie station Munder, is ook aangehouden.

Allen zijn na hun aanhouding overgedragen aan de afdelingen die belast zijn met het strafrechtelijk onderzoek.

“Als advies geef ik mee om te stoppen met de criminele daden. Meld u zich zelf aan of de politie komt u halen”, aldus de woordvoerder van de Surinaamse politie.