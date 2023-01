Ondernemer komt thuis na feest en wordt overvallen, mishandeld en beroofd

De 64-jarige ondernemer W.B. is in het weekend bij thuiskomst aan de Flamboyantstraat in Suriname overmeesterd, mishandeld en beroofd. Hij is beroofd van zijn voertuig, 500 USD en 20.000 SRD.

Het slachtoffer kwam van een feestje en parkeerde zijn voertuig op de inrit. Op een gegeven moment werd hij uit zijn voertuig door enkele mannen gesleurd en mishandeld. Hierdoor liep hij verwondingen op aan zijn armen, rug en gelaat.

Hij kon de Surinaamse politie niet exact aangeven om hoeveel daders het ging, daar hij vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde. Na de daad stapten de verdachten in de auto van de benadeelde, een donkergrijs gelakte Toyota Landcruiser en reden daarmee weg.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.

UPDATE: Het voertuig is zondag teruggevonden. Van de daders ontbreekt elk spoor.