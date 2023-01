In vervalsingszaak aangehouden vrouwelijke rekruut in vrijheid gesteld

De vrouwelijke rekruut bij het Korps Politie Suriname J.E., die dinsdag in een vervalsingszaak in verzekering was gesteld, is vrijdag in vrijheid gesteld.

De familie van J.E. berichtte de redactie van Waterkant.Net dat hun dierbare onschuldig was opgesloten door de politie. Ze vinden dat J.E. niets te maken heeft met de zaak. De redactie maakte hierover contact met haar advocaat Derrick Veira.

Hij bevestigde dat zijn cliënt J.E., door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid is gesteld, nadat hij de bewijsmiddelen van haar onschuld had aangevoerd. Hij wilde vanwege de omvang van de zaak niet veel uitweiden en volstond met de mededeling dat zijn cliënt in vrijheid is gesteld.

In deze zaak is eerder deze maand de agent van politie 2e klasse D.W. in verzekering. Deze politieman, die tewerkgesteld was op politiepost Flora, wordt ervan verdacht processtukken valselijk te hebben opgemaakt. Hij zou in verschillende aanrijdingszaken fictieve WAM-rapporten hebben opgemaakt.

In het belang van het onderzoek blijft de politieman in verzekering gesteld. De zaak wordt onderzocht door Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de Surinaamse politie.