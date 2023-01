Hoofdtooien uit Suriname in beslag genomen op Schiphol

De douane van Nederland op Schiphol heeft op 31 december twee hoofdtooien van papegaaiveren in een postpakketje uit Suriname in beslag genomen.

De tooien waren gemaakt met veren van onder andere de geelvleugel ara (Ara macao) en de blauw-gele ara (Ara ararauna). De Douane schakelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in. Nadat de RVO toestemming had gegeven om de verentooien in beslag te nemen, werd de zaak overgedragen.

Ondanks het culturele belang van deze hoofdtooien in de landen waar ze traditioneel gedragen worden, zijn alle papegaaiachtigen internationaal beschermd volgens het CITES-verdrag. Dit houdt in dat producten gemaakt van deze dieren niet zomaar de wereld overgestuurd mogen worden.

Soms mag het wel, maar alléén als daar vooraf de nodige CITES-vergunningen zijn afgegeven door het land van uitvoer en het land van invoer. Dat was in dit geval niet zo. De verentooien zijn nu opgeslagen en kunnen later gebruikt worden voor educatie of bijvoorbeeld als schenking aan een museum, meldt de RVO.