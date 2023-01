Een vergissing in de wegsituatie op de hoek van de Copernicus- en Harry Jong Loystraat in Suriname, is zondagavond verkeerd afgelopen voor de bestuurder van deze Toyota Vitz.

De man reed over de Harry Jong Loystraat richting Copernicusstraat. Op de hoek vergiste hij zich in de wegsituatie en reed hij de auto regelrecht in de Boomskreek.

De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd.

De wagen is door een terreinwagen uit de kreek getrokken.