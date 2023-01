Barcelona verslaat Real Madrid met 3-1 in finale Spaanse Supercup

Xavi heeft zijn eerste trofee als Barcelona-manager binnen na een 3-1 overwinning zondag op rivaal Real Madrid in de Spaanse Supercup finale.

De La Liga-leiders domineerden de wedstrijd in Saoedi-Arabië en namen de leiding toen de 18-jarige Gavi in de 33e minuut binnenschoot uit een pass van Robert Lewandowski.

Lewandowski bracht vlak voor rust de stand op 2-0 door een pass van Gavi af te maken.

In de tweede helft was Gavi wederom goud waard. Hij gaf in 69ste minuut een assist aan Pedri die geen fout maakte en de bal in het net plaatste: 3-0. Karim Benzema redde de eer voor Real door in de 92ste minuut alsnog te scoren.

Thibaut Courtois voorkwam dat Barcelona met een nog grotere marge won door een aantal knappe reddingen te plegen.

De voormalige keeper van Chelsea werd al vroeg op de proef gesteld toen hij een schot van Lewandowski op de paal draaide en hij hield ook de krachtige aanval van Ousmane Dembélé tegen.

Real Madrid kon de genialiteit van Gavi net niet aan, die naast zijn twee assists de jongste doelpuntenmaker werd in een Spaanse Super Cup, waarbij zijn doelpunt het record van zijn huidige manager Xavi overtrof.

Barcelona is momenteel koploper van La Liga met drie punten voorsprong op Real. Met de overwinning is de ongeslagen reeks van Barça in alle competities verlengd tot negen wedstrijden.