Automobilisten aangemaand voertuigen niet op parkeerhaven Albina te parkeren

De politie in Suriname doet een dringend beroep op automobilisten om hun voertuigen niet te parkeren bij de aanmeerplaats te Albina. Het is gebleken dat personen hun wagens weken daar parkeren en richting Frans-Guyana vertrekken. Hierdoor houden ze de parkeervakken, die bestemd zijn voor de taxichauffeurs, bezet. Omdat de parkeervakken steeds bezet zijn, zijn de taxichauffeurs genoodzaakt op straat te parkeren.

“Dit zorgt voor enorme chaos in het verkeer”, zegt buurtmanager van Albina, brigadier van politie Ingrid Adrianus. Het moet duidelijk zijn dat die plaatsen bestemd zijn voor de taxichauffeurs.

Adrianus zegt dat de automobilisten binnen drie dagen hun voertuigen moeten verwijderen. Indien dat niet gebeurd zal de Surinaamse politie genoodzaakt zijn om die weg te slepen. De sleepkosten worden in rekening gebracht bij de auto-eigenaren.

Verder zegt de buurtmanager dat er via de radio, die ook in Frans-Guyana te beluisteren is, de mededeling wordt gedaan dat de auto-eigenaren hun wagens moeten verwijderen of laten verwijderen.

Bovendien ondervinden ook de passagiers hierdoor enorm last. Wanneer ze vanuit Frans-Guyana met hun goederen de oversteek doen is het lastig voor hen om hun goederen naar de taxi te sjouwen. Meestal helpen de taxichauffeurs de passagiers met het inladen, echter kan dat nu niet vanwege de afstand.