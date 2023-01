Arbeiders proberen bijen met vuur te bestrijden maar veroorzaken brand

Bij een woning aan de Constant Vredenstraat in Suriname, die momenteel gesloopt wordt door arbeiders, is zondag brand uitgebroken.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de arbeiders last hadden van Braziliaanse bijen. De mannen probeerde deze bijen zelf te bestrijden, door de plek waar de nest van de bijen was gevonden in brand te steken.

De vlammen die daarbij ontstonden werden steeds groter, waarna de Surinaamse brandweer werd ingeschakeld. Deze wist de ontstane brand te blussen en zo erger te voorkomen.

Volgens de brandweer waren de manschappen eerder op de ochtend reeds op het adres, na melding van overlast door Braziliaanse bijen. Omdat het hout van de gesloopte woning heel droog is, achtte de brandweer het niet verstandig om de bijen aldaar met vuur te bestrijden

De insecten en hun nest werden naar een veilige plek gebracht en aldaar met malathion bestreden. Er zijn toen nog enkele bijen blijven rond hangen, waarna de arbeiders later zelf overgingen tot bestrijding.

Toen de brandweer ter plaatse kwam heeft ze het nest alsnog met vuur vernietigd (foto inzet). Bij de brand raakte niemand gewond.