27-jarige Milton al ruim een maand vermist

De 27-jarige Milton Maikel Atipah, woonachtig aan de Goede Hoopweg te Paramaribo, is al ruim een maand vermist. Hij is op dinsdag 13 december 2022 uit huis vertrokken, met de bedoeling naar het werk te gaan.

In de middag was Atipah nog niet naar huis gekomen en was ook niet te bereiken op zijn mobiel nummer. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd. Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van de Surinaamse politie verzoekt daarom zijn opsporing.

Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen een opsporingsbericht hierover online geplaatst.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het afdeling Kapitale Delicten op de telefoonnummers 403645/403252, het Command Center(CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.