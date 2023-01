Vrouw op bromfiets belandt meters verder na aanrijding met pick-up

Bij een aanrijding vrijdagavond op de kruising gevormd door de Mr. R.W. Thurkowstraat en de Twee Kinderenweg in Suriname, is een vrouw op een bromfiets gewond geraakt.

Ze werd aangereden door de bestuurder van een pick-up, die over de Picassostraat reed en rechts wilde afslaan naar de Thurkowstraat. De vrouw reed in de tegengestelde richting op haar bromfiets over de Twee Kinderenweg en wilde bij de hoek oversteken om haar weg in de Picassostraat te vervolgen.

De bestuurder van de pick-up heeft haar daarbij vermoedelijk over het hoofd gezien, waarna een aanrijding volgde. Daarbij kwam haar bromfiets onder de voorkant van de pick-up terecht.

De vrouw raakte gewond en heeft vermoedelijk een beenfractuur opgelopen. Ze werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor medische behandeling.

Het voertuig en het rijbewijs van de veroorzaker werden door de Surinaamse politie in beslag genomen voor verder onderzoek.