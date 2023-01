Verdachte steelt levensmiddelen ter waarde van 550 SRD uit supermarkt

In Suriname is de 44-jarige Rene L. vrijdagmiddag door een inspecteur van politie aangehouden, nadat hij levensmiddelen uit een supermarkt aan de Basitostraat had weggenomen.

De verdachte ontkende met klem de goederen te hebben gestolen. Hij beweerde die bij Combé markt gekocht te hebben, maar viel door de mand omdat Combé markt vanwege inventarisatie gesloten was.

Uit het onderzoek blijkt dat een Chinese vrouw om hulp riep. De verdachte had goederen uit haar winkel gepakt en in een damestas bewaard. Hij rende over straat. Ter hoogte van de parkeerplaats van Rosignol zag de inspecteur de man.

Hij ging de verdachte achterna, die alle bevelen van hem negeerde. Toen de inspecteur een waarschuwingsschot loste gaf de verdachte zich over aan de politiefunctionaris. De goederen werden op hem aangetroffen.

Ondanks vastgelegde camerabeelden bleef de man het feit met klem ontkennen. De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Bij de voorgeleiding ging de verdachte vreselijk tekeer tegen de inspecteur.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Rene in verzekering gesteld.