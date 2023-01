57-jarige man verhangt zich aan manjaboom op erf

Een 57-jarige man in Suriname heeft zich zaterdagmorgen rond 09.00u verhangen aan een manjaboom, op het achtererf van zijn woning. Dit gebeurde aan de Amarnathweg te Kwatta.

Het zou gaan om een PCS-patiënt, die zich vaak tegoed deed aan alcohol. Volgens de familie konden ze hun dierbare niet vinden, waarna ze een zoekactie startten. Op het achtererf werd hij hangend aan de boom aangetroffen.

Een ingeschakelde arts heeft de dood vastgesteld. Het motief is vooralsnog onbekend.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de nabestaanden.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).