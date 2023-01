Schoten gelost bij kantongebouw aan de Wulfinghstraat; mogelijk aanslag

Bij het kantongebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat in Suriname, zijn vrijdagavond omstreeks 22.50u meerdere schoten gelost.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat al rijdend vanaf een bromfiets schoten zouden zijn gelost op het gebouw. Ook zou er een projectiel zijn aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een aanslag, maar dat is nog niet bevestigd.

De weg is afgesloten ter hoogte van de brug (foto). Ondermeer het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en politie Centrum zijn ter plaatse.

Verschillende eenheden zijn ter plekke gedirigeerd om een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is.

UPDATE: Het lijkt inderdaad te gaan om een aanslag. Twee mannen op een bromfiets zouden meerdere keren hebben geschoten op het gebouw. Ook zouden ze een tas hebben gegooid op het terrein. Er is een raketvormig projectiel aangetroffen in de tas. De bombsquad is inmiddels ingeschakeld.