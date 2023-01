Ook videoclip ‘Fa un de ya’ haalt 1 miljoen YouTube-views

De afgelopen periode hebben een aantal Surinaamse videoclips de 1 miljoen views op YouTube gehaald. Zo ook recentelijk het nummer Fa un de ya van Kater Karma en Kenny B.

De clip, waarin veel natuur van Suriname te zien is, haalde de views binnen een maand.

Het nummer is niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, Parijs en Nederland bekend.

Het gemiddeld bedrag dat met 1 miljoen views op You-Tube verdiend kan worden ligt tussen de $2.000 en $4.000. De vergoeding varieert echter aanzienlijk op basis van betrokkenheid, inhoudstype en andere inkomstenstromen.

De videoclip van Fa un de ya is hieronder te zien.