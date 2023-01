‘Aanslag kantongebouw daad van intimidatie om land te destabiliseren’

Tijdens een live persconferentie vanmiddag is de Surinaamse regering ingegaan op de aanslag, die vrijdagavond rond 22.30u plaatsvond bij het kantongerecht strafzaken in Suriname. De regering ziet deze aanslag als een daad van intimidatie om het land te destabiliseren.

Waarnemend president Brunwijk bevestigde dat twee personen op een bromfiets een zak met daarin een scherpe handgranaat en twee anti-tank RPG granaten wierpen bij het gebouw aan de Monsigneur Wulfinghstraat in Paramaribo. Ook werden meer dan 10 schoten gelost op het gebouw. De beelden zijn onderaan dit bericht te zien.

Brunswijk ziet deze daad als een aanslag op de rechtstaat, het staatsbestel en de democratie. De regering keurt deze daad ten ergste af en veroordeeld deze daad, aldus de waarnemend president.

Minister Amoksi van Justitie en Politie gaf aan dat deze daad niet te tolereren is en niet met een sisser zal aflopen. Amoksi gaf aan dat de justitiële autoriteiten de zaak tot de bodem zullen onderzoeken en alle informatie met de samenleving zullen delen. Het onderzoek is in volle gang zei hij. Er is hiervoor een gespecialiseerd team samengesteld onder leiding van een officier aangesteld door de PG.

Minister Mathoera van Defensie gaf aan dat de granaten onklaar zijn gemaakt onder toezicht van deskundigen van het leger. Omdat het om militaire wapens gaat zal men ook binnen het leger een onderzoek starten om te checken waar de projectielen vandaan komen.

Ze gaf verder aan dat men niet moet speculeren; het onderzoek moet uitwijzen wat het motief is. Tot nu toe tast men in het duister over het motief. De minister gaf verder aan dat de regering zich niet laat intimideren. De autoriteiten zijn bereid en paraat om de samenleving te beschermen.

Aangegeven is dat er extra maatregelen komen om de veiligheid in het land op te voeren. Zo zal het leger en de politie aanwezig zijn bij alle strategische objecten.