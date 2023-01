Voortvluchtig brein achter diefstal half miljoen euro uit auto aangehouden

In de spraakmakende zaak, waarbij een bedrag van maar liefst een half miljoen euro uit een voertuig aan de Welgedacht C-weg in Suriname was gestolen, is donderdag de 34-jarige Ian P. door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden.

De verdachte meer bekend als ‘Finman’ werd in het verkeer klemgereden voor een winkel aan de Boekoestraat te Paramaribo. Hij werd daarna aangehouden en ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht.

In deze zaak zijn reeds vijf verdachten aangehouden en in verzekering gesteld zegt Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie. Volgens Bisschop wordt de voortvluchtige ‘Finman’ gezien als het brein in de case, waarbij de gedupeerde aangifte had gedaan van gekwalificeerd diefstal van 500.000 euro uit z’n auto.

Na goed speurwerk van het Directoraat Nationale Veiligheid werd de verdachte in beeld gebracht en aangehouden door RBTP. Hij is daarna overgedragen aan de recherche van regio Midden.

De buit is overigens nog niet achterhaald. De recherche heeft de zaak in verder onderzoek.