Vader en zoon aangehouden voor mishandeling inbraakverdachte

In Suriname werden vader en zoon Clarence en Lorenzo B., op 27 december van het vorig jaar aangehouden en in verzekering gesteld, nadat zij een verdachte van een inbraak hadden mishandeld.

Op 24 november 2022 iets na middernacht werd Lorenzo op brute wijze beroofd in zijn woning. Zijn voordeur werd geforceerd en de overvallers gingen er vandoor met 7.000 SRD en twee mobiele telefoons. Lorenzo deed aangifte bij de politie.

Op camerabeelden zijn de gezichten van de vier rovers duidelijk herkenbaar alsook het voertuig waarmee ze de plaats hebben verlaten. Vernomen wordt dat de Surinaamse politie ondanks deze informatie niks gedaan heeft met de opsporing van de verdachten. Vader en zoon gingen zelf op onderzoek uit en vernamen dat een van de rovers zich te Ondrobong in Paramaribo ophield.

Het tweetal ging ter plaatse en een der verdachten werd inderdaad aangetroffen. Vader en zoon hielden hem staande en belden terstond naar het Command Center voor assistentie. Zij werden echter door 115 van de ene naar de andere politiepost verwezen. Op het laatst zou door de politie zijn aangegeven dat zij ‘maar mochten doen wat ze willen’.

Vader en zoon gaven de rover een flink pakslaag, waarna zij hem lieten gaan. Uiteindelijk werden ze hiervoor opgepakt en namen ze advocaat Maureen Nibte in de arm.

Toen de zaak onlangs voorging gaf Nibte aan dat het Surinaamse Openbaar Ministerie in gebreke in gebleven om de aangifte van sedert 24 november te onderzoeken. Indien de aangifte van Lorenzo voortvarend was aangepakt, waren de daders kennelijk reeds lang opgepakt, waardoor er bij haar cliënten geen behoefte was om eigenrichting toe te passen.

Zonder eigenrichting goed te praten geeft de advocaat aan dat bewoners het recht in eigen handen gaan nemen wanneer hun rechtsgevoel niet bevredigd wordt. “De criminaliteit neemt erge vormen aan, en ondanks bewijzen en camerabeelden treedt de politie niet op. Het ‘slachtoffer’ is thans de lachende derde want hij heeft een brute inbraak gepleegd en hij gaat vrijuit.

Dit geeft een verkeerd signaal naar vooral criminelen”, aldus Nibte.

De raadsvrouw had een invrijheidstellingsverzoek op basis van 54A voor haar cliënten ingediend, maar de rechter-commissaris heeft haar verzoek afgewezen. De advocaat is bij het Hof in beroep gegaan tegen de afwijzing.