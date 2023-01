PCS-patiënt voor fastfood restaurant gekapt en mishandeld

De 26-jarige Furgill is woensdagavond, voor een fastfood restaurant aan de Latourweg in Suriname, mishandeld en gekapt door enkele mannen. Als gevolg daarvan liep hij een kapverwonding aan zijn linker handpalm op.

Een vrouw die het slachtoffer op straat bebloed aantrof, zette hem op zijn woonadres aan de Slagbalstraat af. Op het adres woont de vader van de jongeman. Hij zegt in gesprek met Waterkant.Net dat zijn zoon niet bij hem woont.

Hij is een oud-bekende van de politie. Van de politie verneemt de redactie dat het slachtoffer een PCS-patiënt is en dat hij vaker voor diefstallen is ingerekend.

Het vermoeden bestaat dat hij iets in de richting van diefstal zou hebben gedaan, waarbij de mannen hem hebben mishandeld en gekapt.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Hij is na behandeling huiswaarts gestuurd. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. De politie is bezig met de opsporing van de mannen.