Partij lachgas zonder vergunning in beslag genomen op haven Suriname

Tijdens controle werkzaamheden van een container op het Jules Sedney havencomplex in Suriname, is de douane donderdag 12 januari gestuit op een grote partij lachgas. De Surinaamse politie werd in kennis gesteld, waarna de inhoud van de container met het spul in afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) in beslag werd genomen.

De container kwam vanuit het buitenland en had Suriname als eindbestemming. Waarvoor de partij lachgas gebruikt zou worden is niet bekend. Het gebruik van lachgas (N2O) voor recreatieve doeleinden is sedert februari 2020 verboden in Suriname.

In Nederland staat lachgas sinds 1 januari 2023 op lijst 2 van de Opiumwet. Ook in Nederland is het sinds dit jaar verboden om lachgas voor recreatief gebruik te bezitten en te verkopen.

Het onderzoek is deze zaak duurt voort. Het Surinaamse Openbaar ministerie heeft dit bevestigd en meldt hierover:

Lachgas zonder vergunning in beslag genomen

PARAMARIBO- Op instructie van het OM is vandaag beslag gelegd op een 40 foot container. De informatie was dat zich daarin lachgas moest bevinden, waarvoor geen vergunning voor import was verleend. Na onderzoek is daadwerkelijk gebleken dat de container voor driekwart was gevuld met lachgas. Het onderzoek o.l.v. het OM wordt voortgezet.