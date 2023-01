Het bekende nummer Para van Baad Jury uit Suriname heeft deze week haar 1 miljoenste view op YouTube gehaald. Het nummer haalde de views in nog geen 2 maanden.

Het Surinaams nummer is niet alleen bekend in eigen land, maar ook in Frans-Guyana en Nederland.

Baad Jury wiens echte naam Jurmail Merto is, is opgegroeid in Moengo en vanaf jongs af aan bezig met muziek. Hij is in korte tijd razend populair geworden.

Het nummer is hieronder te zien.