Op straat geplaatste container zorgt voor levensgevaarlijke situatie

Bewoners van de Gabriellastraat in Suriname houden hun hart vast. In hun straat staat sinds kort een joekel van een container, die zorgt voor een levensgevaarlijke situatie.

De bewoners zeggen dat het gevaarte al drie dagen bij een zakenpand op straat staat, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Naar zeggen van de omwonenden had het donderdagavond een haartje gescheeld of een autobestuurder was de container ingereden. De automobilist remde net op tijd af waardoor erger is voorkomen.

Gehoopt wordt dat de Surinaamse autoriteiten spoedig ingrijpen.