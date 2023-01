Dochter van Elvis Presley op 54-jarige leeftijd overleden

In de Verenigde Staten van Amerika is Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis Presley en Priscilla Prelsey, op donderdag 12 januari 2023 overleden.

Presley kreeg een hartstilstand in haar huis in Calabasas (Californië). Haar hart kwam weer op gang nadat reanimatie was toegepast op weg naar een ziekenhuis. Ze stierf echter later die dag.

Haar laatste publieke optreden was bij de 80e Golden Globe Awards die ze op dinsdag 10 januari bijwoonde met haar moeder. Daar kreeg acteur Austin Butler een prijs voor zijn rol als Elvis in de film Elvis.

In 1994 trouwde ze met Michael Jackson, dit huwelijk duurde achttien maanden.