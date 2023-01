Nog een aanhouding in zaak drugs in schroot container haven

In de zaak waarbij op maandag 2 januari in een container met schroot cocaïne werd onderschept op de Jules Sedney Haven in Suriname, is een tweede verdachte aangehouden.

Het gaat om de 25-jarige Derrick R. meldt het Korps Politie Suriname. Hij werd op woensdag 11 januari door de Narcotica Brigade aan de Oost-Westverbinding aangehouden.

Vorige week werd ook al de 26-jarige ondernemer Stephen P. aangehouden. De verdachte Derrick is de zakenpartner van deze Stephen P. meldt de Surinaamse politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Derrick na te zijn voorgeleid eveneens door de politie in verzekering gesteld.