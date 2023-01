West-Klaaskreek krijgt nieuwe geasfalteerde weg

West-Klaaskreek krijgt binnenkort een 13 km lange geasfalteerde weg. De motor achter dit project is Stichting Landbouw Ontwikkeling Klaaskreek en Omgeving (LOKEO) meldt de Communicatie Dienst Suriname vandaag.

De stichting, gevestigd te Klaaskreek, Brokopondo is op 18 juli 2014 opgericht. Ter verbetering van de agrarische sector in Brokopondo heeft de stichting in 2021 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Op woensdag 11 januari 2023 sprak de Communicatie Dienst Suriname de voorzitter van stichting LOKEO, Sandino Ratling en de CEO van Humain B.V. Hugo Esseboom.

De aanleg van de eerste 5 km weg naar Klaaskreek en de productie van een beperkt aantal gewassen zullen de toekomstige ontwikkeling stimuleren in dit gebied. De werkzaamheden voor de nieuwe weg zijn reeds geruime tijd gaande. “We moeten samen met de overheid met name het ministerie van Financiën en Planning en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport opzoek gaan naar mogelijkheden voor financiering,” stelt Esseboom.

Hij geeft aan dat de Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF) een bedrag van ruim $45.000 heeft geschonken om de 13 km weg met zijwegen aan te leggen. “Maar die hele grote ontwikkeling van het dorp met alle functies zoals een school, elektriciteit, detailhandel en de aanleg van rioleringen, kost heel veel geld. Daarmee zijn wij dus momenteel bezig,” aldus Esseboom.

Volgens voorzitter Ratling zijn de voornaamste doelen van LOKEO, het tot ontwikkeling brengen van West-Klaaskreek middels land- en tuinbouw, productie en woningbouw. Hij voegt eraan toe dat de uitbreiding van West-Klaaskreek was het idee en de wens van de overleden Kapitein King, die Klaaskreek graag wilde blijven verbouwen. Naast land- en tuinbouw streeft LOKEO ook naar het realiseren van een wooncentrum voor enkele honderden gezinnen uit zowel het dorp als elders. Door agro-bosbouwindustrieën, bedrijven en ondernemerschap in dit gebied te vestigen, zal de aangrenzende omgeving uiteindelijk profiteren en oogsten waar het al lang voor zorgt. “Dit zal leiden tot het voordeel en welzijn van Suriname en haar inwoners. Stichting LOKEO draagt met haar missie bij aan de realisatie van belangrijke Sustainable Development Goals,” aldus Ratling.

Daarnaast wil de stichting ook de positie van het district Brokopondo en de binnenlandse ondernemers helpen verbeteren. Stichting LOKEO meent dit te doen door gebruik te maken van menselijk kapitaal en de natuurlijke hulpbronnen uit het binnenland voor voedselaanplant en werkgelegenheid. De nadruk wordt hierbij gelegd op het ontwikkelen en stimuleren van ondernemers en ondernemerschap op kleine tot middelgrote schaal en het creëren van werkgelegenheid in diverse agrobosbouw sectoren.