Suriname pakt groot uit op Vakantiebeurs Utrecht

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in samenwerking met de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) en 11 toerismebedrijven vertegenwoordigen Suriname als toerisme bestemming op de Vakantiebeurs Utrecht, in Nederland.

Dit evenement is van start gegaan op woensdag 11 januari en duurt tot en met zondag 15 januari 2023. De deelnemende ondernemingen uit Suriname zijn: SLM, Access Suriname Travel, Packed & Ready Travel, Cluster Noord Commewijne, All Suriname Tours, Plantage Resort Fredericks Dorp, Torarica Group of Hotels, Anaula Resort, Overbridge River Resort, Purity Tours & Service en Akira Resort

De toerismesector is het zwaarst getroffen door de covidpandemie. Dit blijkt ook uit de data gepresenteerd door de Wereld Toerisme Organisatie van de Verenigde Naties (UNWTO), waarbij het internationale toerisme zeker met minimaal 85% is teruggevallen. In 2019 zijn er 270.076 bezoekers via de Johan Adolf Pengel Internationale Airport Suriname binnengekomen, en was er sindsdien een terugval van 63% in het aantal vanwege covid-19.

Het toerisme komt weer op gang na een destructieve periode van twee jaren. Inmiddels heeft Suriname de deuren weer geopend en zoals bekend kan men per 1 juli 2022 visa vrij vanuit elk land binnenkomen. Suriname beschikt over alle benodigde ingrediënten om terug te komen met een sterk toeristisch aanbod dat voldoet aan de gestelde verwachtingen en eisen van haar doelgroepen. Het ministerie is reeds gestart met het aangaan van public private partnerships (PPP) ter ontwikkeling van de toerismesector in en buiten Suriname. “Wij zijn ready om een nieuwe stroom aan toeristen te verwelkomen en te faciliteren. Ook om deze heropleving een boost te geven zijn wij in de stad en districten vanuit het directoraat toerisme bezig om diverse toerisme awareness en trainingsactiviteiten te organiseren,” aldus het ministerie van TCT.

Na zes jaren staat Suriname weer collectief, in public private partnership op de vakantiebeurs in Utrecht om het land als toerismedestinatie te promoten met de slogan: “Suriname, The Hidden Treasure of South America”. Ook is er speciaal voor deze beurs een promofilm geproduceerd en een destinatiegids in drie talen, hardcopy in het Engels en middels een QR-code in het Nederlands en Frans. Binnenkort is de nationale marketing en promotie website voor het toerisme in Suriname actief: www.suriname.travel

De beurs is op woensdag 11 januari geopend met een vakdag (B2B), waarbij TCT-minister Albert Jubithana aanwezig was samen met de Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi en genodigden. In zijn toespraak heeft de bewindsman aangegeven dat Suriname zich – na een downperiode vanwege covid-19 en de economische situatie in het land – weer probeert te plaatsen op de toerisme wereldkaart. Ook heeft hij aangegeven dat Suriname met 93% bosbedekking het groene El Dorado is. De bewindsman nodigde eenieder uit om Suriname te bezoeken en te komen genieten van de natuur en de unieke culturele diversiteit.

Na afloop van deze beurs gaat het ministerie verder met een agressieve promotiecampagne en zullen andere beurzen bezocht worden waaronder: eind januari Vlaanderen in België, midden maart ITB Berlijn (Duitsland) en in april, Dallas, VS.