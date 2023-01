George Randjitsing herkozen als voorzitter Livorno Sportorganisatie

Oud-hoofdinspecteur van politie George Randjitsing, tevens voorzitter van de Livorno Sportorganisatie (LSO), is op dinsdag 10 januari herkozen als voorzitter.

Dinsdag werd er een bestuursverkiezing gehouden bij LSO. In het kader hiervan waren er twee kandidatenlijsten ingediend namelijk een onder aanvoering van de voorzitter van LSO, Randjitsing en de andere onder aanvoering van Jaswant Gajadien.

Er was een verkiezingscommissie benoemt onder leiding van G. Kastelen bijgestaan door R. Sadhoe en S. Nirmal.

Na bestudering door de verkiezingscommissie bleek dat de lijst van Gajadien niet voldeed aan de statutaire voorwaarden. Op grond hiervan werd de lijst van Gajadien vervallen verklaard. Het gevolg hiervan was dat de lijst van Randjitsing de enige kandidaatstelling door ALV bij acclamatie is gekozen.

Frappant is dat de kandidaat-voorzitter Gajadien drie jaren lang in het bestuur van Randjitsing heeft gezeten. Zonder het bestuur op de hoogte te stellen heeft hij zich als kandidaat-voorzitter verkiesbaar gesteld, hetgeen ook bij sommige leden als een verrassing is overgekomen. Uiteindelijk haalde Gajadien bakzeil.