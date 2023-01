Promes door OM in verband gebracht met Piet Wortel; zegt hem niet te kennen

Tijdens de pro-formazitting woensdag in de zaak van Piet Wortel, die terecht staat voor de grootschalige invoer van cocaïne en betrokkenheid bij twee liquidaties, heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) aangegeven verbanden te zien tussen deze zaak en de vermeende drugshandel van profvoetballer Quincy Promes.

Volgens de geheime dienst van de politie, het Team Criminele Inlichtingen (TCI), zou Promes 250.000 euro betaald hebben aan Wortel. Het zou gaan om een schuld, die was ontstaan nadat er in juli 2019 een lading cocaïne van 400 kilo zou zijn gestolen van Wortel.

De oud-Ajacied is zéér verbolgen over het feit dat het OM dit naar buiten heeft gebracht en heeft woensdag meteen in Het Parool gereageerd hierop. ‘Het is onzin,’ liet hij via zijn advocaat weten aan de krant.

Volgens de advocaat kent Promes Wortel niet. Ook Piet Wortel ontkent Quincy Promes te kennen. Het nummer van de voetballer is weliswaar in een van zijn telefoons aangetroffen maar volgens Wortel is er nooit enig contact geweest, schrijft Het Parool.

Eerder werd duidelijk dat Promes maar ook Piet Wortel verdachten zijn in een drugszaak die draait om 4.000 kilo cocaïne die in april 2020 in de haven van Antwerpen in beslag werd genomen. Promes wordt ervan verdacht de financier van die partij geweest te zijn.