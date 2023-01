Narsingh Balwantsingh (PvdA) treedt af als raadslid na vastgoedrel

Narsingh Balwantsingh, PvdA-raadslid in Rotterdam, stopt per direct met zijn werkzaamheden als raadslid. Dit na een rel die woensdag ontstond toen bekend werd dat hij voor miljoenen aan vastgoed heeft en verhuurt ,waaronder een woning in zeer slechte staat.

Woensdag maakte de linkse organisatie Revolutionaire Eenheid bekend dat een Rotterdams raadslid voor meer dan vier miljoen euro aan vastgoed heeft, deels in Rotterdam. Balwantsingh bevestigde later op de dag dat het om hem gaat.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Balwantsingh voor miljoenen aan vastgoed heeft en verhuurt enkele panden, waaronder een woning in zeer slechte staat. Inmiddels blijkt hij nog meer boze huurders te hebben schrijft de krant vanmorgen

Dat er een rel is om het vastgoed bezit van de PvdA’er komt omdat zijn partij zich kritisch opstelt richting verhuurders die veel vastgoed bezitten. ‘Huizen zijn er om in te wonen, niet om eindeloos geld mee te verdienen’, stelde de partij bijvoorbeeld. En in het verkiezingsprogramma staat: “Het is belangrijk om huisjesmelkers tegen te werken en woningen uit de klauwen van het grote geld te houden.”

“Ik ga mijn best doen om de situatie met betrekking tot mijn vastgoed te verbeteren. Maar dat combineer ik niet met mijn werk als raadslid”, aldus Narsingh Balwantsingh vanmorgen tegen de krant.

Naast zijn werk raadslid is Narsingh ook bekend als presentator op TV en in het theater.