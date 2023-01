Vermiste man die zwaargewond door zoon werd gevonden in woning overleden in ziekenhuis

De vermiste man, die afgelopen week zwaargewond door zijn zoon werd aangetroffen in een woning aan de Welgedacht A-weg, is woensdag in een ziekenhuis in Suriname overleden. Het gaat om de 53-jarige D. Bhagwandien meer bekend als ‘Dew’.

De man die sedert woensdag 28 december werd vermist, verrichtte klusjes voor de eigenaar van de woning de Nederlander Amar P. Nadat de man vermist werd begaf de zoon zich naar de woning van Amar om te vragen waar zijn vader was. P. vertelde hem dat zijn vader voor werkzaamheden naar Nickerie was vertrokken.

Toen de zoon na drie dagen zijn vader nog steeds niet kon bereiken, begaf hij zich wederom naar de woning van Amar. Hij drong de woning binnen en stelde een onderzoek in waar hij in een van de kamers, die op slot was, zijn vader aantrof. De man had een blauw oog alsook andere verwondingen en was niet aanspreekbaar.

Toen de zoon vroeg wat er zich had afgespeeld beweerde Amar dat de vader beroofd en mishandeld zou zijn en dat hij hem in zijn huis had laten verblijven. Er is echter gebleken dat er nimmer aangifte hiervan is gedaan.

De zoon bracht zijn zwaargewonde vader naar het ziekenhuis en stapte naar de Surinaamse politie. Di ehebben de Nederlander in het belang van het onderzoek aangehouden.

Op woensdag 11 januari is het slachtoffer aan de opgelopen verwondingen overleden.