Koelbloedige rovers na klopjacht ingerekend

De politie van Friendship in het district Coronie, heeft twee criminelen in de vroege ochtend van dinsdag 10 januari aangehouden. De verdachten verschaften zich gewapend met een keuken-en kapmes toegang tot een woning en overvielen de vrouwelijke bewoonster, die tot bloedens toe werd mishandeld.

Milton Bisschop woordvoerder van het Korps Politie Suriname geeft aan dat er tijdens de brute beroving twee mobiele telefoons en nog te vermelden goederen zijn weggenomen.

De politie van Friendship startte gelijk een klopjacht en kwam de verdachten op het spoor. Tijdens de aanhouding legde een hunner een volmondige bekentenis af, terwijl de ander ontkent. De twee toestellen van het slachtoffer zijn op de verdachten aangetroffen en in beslag genomen.

Opmerkelijk is dat een der verdachten nog geen 24 uur later door het Parket in vrijheid is gesteld ter zake gekwalificeerde diefstal, aldus Bisschop.