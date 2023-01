Advocaat Algoe pleit verdachten diefstal 10.000 SRD uit auto vrij

De verdachten Joel M. en Milton M., die op donderdag 29 december in Suriname waren aangehouden wegens diefstal van 10.000 SRD uit een auto, zijn dinsdag op verzoek van hun advocaat Chandra Algoe in vrijheid gesteld.

De raadsvrouw had een verzoek op basis van artikel 54a bij de rechter- commissaris (rc) ingediend, waarin ze het verzoek deed om haar cliënten voorlopig in vrijheid te stellen. Dinsdag, na de behandeling van het verzoek werden Joel en Milton in vrijheid gesteld.

Volgens Algoe ontkennen haar cliënten met klem het feit te hebben gepleegd. Op die bewuste dag was Joel samen met twee vrienden, te weten Milton en Sergio C. in een voertuig, waarbij Milton het voertuig bestuurde. Ze reden richting Groningen. Op een gegeven moment zag Sergio iemand met een graafmachine werkzaamheden verrichten en stopte om informatie in te winnen over de graafmachine.

Toen hij in het voertuig terugkwam wees hij een stapel geld aan Milton en Joel. Sergio vertelde dat hij het geld uit een auto had weggenomen. Zowel Joel als Milton hebben Sergio toen gezegd het geld terug te geven.

Sergio wist niet hoe hij dit ongemerkt zou kunnen doen, waarna hij Joel vroeg om het te doen. Volgens Joel stapte hij met het geld uit en liep naar de desbetreffende auto, waaruit Sergio het geld had weggenomen. Echter lukte het hem niet om dat geld ongemerkt in de tas van de benadeelde terug te zetten. Ze zijn daarna van de plek vertrokken.

De benadeelde, die inmiddels door had dat hij bestolen was, stelde de politie van Groningen op de hoogte van de diefstal. De politie, die meteen met het onderzoek startte, heeft op een gegeven moment het voertuig van de verdachten klemgereden.

Bij het fouilleren van de verdachten werd het geld op Sergio gevonden. Sergio ontkende eerst dit strafbaar feit te hebben gepleegd, maar naderhand heeft hij een volmondige bekentenis afgelegd. Het geldbedrag is inmiddels afgestaan aan de benadeelde. De benadeelde zag Joel als de pleger, omdat hij bij zijn voertuig stond toen hij het geld probeerde terug te zetten.

Volgens Algoe heeft Sergio het feit bekend en het is duidelijk dat Joel niet de pleger is. “Mijn cliënten hadden niets te maken met deze solo actie van Sergio. Bij de aanhouding is op Joel 25.000 SRD in beslaggenomen en was er voor hem geen reden om een ander te bestelen voor 10.000 SRD.

Ook werden 2 biljetten van 100 USD aangetroffen. Deze biljetten had Joel in de hoes van zijn mobiele toestel bewaard. Hij wist dat die biljetten vals zijn. Hij wisselt af en toe geld en heeft op deze wijze de biljetten in handen gekregen. Geenszins heeft cliënt deze biljetten nagemaakt, vervalst of uitgegeven. Evenmin heeft hij deze biljetten in omloop gebracht. Sergio heeft bij de politie en bij het parket volmondig bekend dat hij het geld heeft weggenomen en dat Joel en Milton hiermee niets te maken hadden.

Nergens blijkt dat Joel en Milton enige betrokkenheid met deze diefstal hadden”, aldus de raadsvrouw. De rc heeft het verzoek van de raadsvrouw toegewezen, waarna Joel en Milton in vrijheid werden gesteld