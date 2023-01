President Santokhi: ‘Nauwere samenwerking met Indiase diaspora in Caribisch gebied’

President Chandrikapersad Santokhi heeft als eregast op de 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention in Indore, India, een lans gebroken voor een nauwere samenwerking met Indiase diaspora in het Caribisch gebied.

Volgens het staatshoofd moet de Amrit Kaal-filosofie van de Pravasu Divas, te weten het ten volle benutten van het menselijk potentieel worden ontwikkeld, gepromoot en geïnstitutionaliseerd in elkaars naties en samenlevingen. President Santokhi presenteerde de Indiase regering en samenleving enkele ideeën ter overweging voor samenwerking met de diaspora in de Caribische regio op maandag 9 januari 2023.

In het Caribisch gebied kan een Indiase diaspora-instelling worden opgericht voor training in de Hindi-taal en cultuur. Het staatshoofd spreekt van een academie ter ondersteuning van de filmindustrie waar getalenteerde jongeren uit de diaspora de kans krijgen om hun talenten in yoga, ayurveda en spiritualiteit te laten zien als een manier van leven. Om dit mogelijk te maken zou er een fonds moeten komen voor diasporaprojecten voor de regio.

President Santokhi: “Ook het oprichten van opleidingscentra in verschillende gebieden en plaatsen zou moeten worden geïnitieerd om de Hindi-taal, onze religies, cultuur en traditie te leren. Volgens het Surinaamse staatshoofd zou de oprichting van een Caribisch hightech opleidingsinstituut in moderne technologie, moeten worden toegejuicht om de IT-vaardigheden van de Caribische samenleving te ondersteunen. “Mijn land Suriname is bereid een van die instellingen te huisvesten.”

President Santokhi noemt ook het vestigen van Indiase bedrijven in het Caribische gebied, voor het vervaardigen van halffabricaten. Op die manier kan de lokale industrie ontwikkeld en ondersteund worden, maar kunnen ook de basisbenodigdheden lokaal geproduceerd worden op basis van het win-win-principe. Het Surinaamse staatshoofd zegt dat ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de diasporalanden moet worden ondersteund en uitgebreid voor de energiezekerheid.

Een ander idee is het brengen van Indiase financiële instellingen naar de regio voor het ondersteunen van het bedrijfsleven, maar ook om de dreiging van uitsluiting van Caribische banken vanwege de financiële risico’s te verminderen. Het Surinaamse staatshoofd bleef ook stilstaan bij de Zuid-Zuid-samenwerking; het bevorderen van connectiviteit via lucht en water ten voordele van het personen- en goederenverkeer alsook het bereikbaar maken van elkaars markten.