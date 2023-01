Gestolen Vitz gesloopt aangetroffen na ondervraging drie verdachten

Rechercheurs van regio Paramaribo hebben klaarheid in een autodiefstalzaak gebracht waarbij een Toyota Vitz in december 2022 werd gestolen in het politieressort Flora.

In deze zaak zijn R.J., R.L. en L.W. aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

De verdachten zijn door Recherche Paramaribo, het Regio Bijstand Team Paramaribo in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid na goed speurwerk in beeld gebracht en aangehouden.

Het voertuig is door de politie achterhaald nadat de verdachten flink aan de tand zijn gevoeld. De wagen is gesloopt aangetroffen zoals op de foto bovenaan te zien is.

De Surinaamse speciale politie-eenheden hebben de zaak in onderzoek.