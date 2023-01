Bode Burger King beroofd van meer dan 4 ton SRD

Een 52-jarige bromfiets rijdende bode van fastfoodrestaurant Burger King is maandag op klaarlichte dag klemgereden en beroofd van 417.000 SRD. Ook het rijtuig waarmee het slachtoffer zich verplaatste is weggenomen. Het voorval vond omstreeks 12.00u plaats aan de Kankawastraat in Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de bode op een blauw gelakte bromfiets met het geld vanuit zijn werk te Kerkplein naar het hoofdkantoor van Rudisa aan de Martin Luther Kingweg reed.

In de Kankawastraat werd het slachtoffer door twee mannen op een bromfiets klemgereden. Volgens R.B. was een van hen gewapend met een vuistvuurwapen, die hem meteen onder schot hield.

Onder bedreiging van het wapen maakten de daders een tas met het voornoemd geldbedrag en de bromfiets buit en sloegen op de vlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De bode moest in opdracht van zijn financieel manager het geld naar het hoofdkantoor bezorgen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.