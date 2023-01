Arrestant die zich in hals sneed uit ziekenhuis ontslagen

De 57-jarige Qingrong L., die zondag kort na zijn inverzekeringstelling een zelfmoordpoging ondernam door zich met een scherp voorwerp in de hals te snijden, is maandag uit het ziekenhuis ontslagen. Dit bevestigt de politie tegenover Waterkant.Net.

Deze man is wegens oplichting c.q. verduistering van 50.000 USD door de politie van Geyersvlijt aangehouden en voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname.

Qingrong deed zich voor als een ondernemer. Hij hield zijn slachtoffers voor dat hij een goudconcessie had en dat hij met een bedrijf wilde starten, maar startkapitaal daarvoor zocht.

Nadat diverse benadeelden geld hiervoor hadden afgestaan hoorden ze niets meer van hem. Ze gingen zelf op onderzoek uit. Na onderzoek bleek dat hij al het geld heeft vergokt. De verdachte is namelijk een gokverslaafde. Hij heeft alles in casino’s verbrast.

In totaal hebben vijf personen bij de politie aangifte gedaan. Ze hebben allemaal in totaal 50.000 USD aan de verdachte afgestaan.

Op zaterdag 7 januari na bekomen informatie bleek, dat hij zich in een van de appartementen te Morgenstond schuilhield. In het belang van het onderzoek werd hij zaterdag aangehouden en in verzekering gesteld.

De arrestant heeft op een onbewaakt moment getracht zich van kant te maken. Na zijn zelfmoordpoging werd hij per ontboden ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was voor observatie opgenomen. De volgende dag mocht hij terug naar het cellenhuis.