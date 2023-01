Ambassadeur Van Lierop biedt geloofsbrieven aan bij de Europese Unie

De ambassadeur van Suriname in België, Gilbêrt van Lierop heeft onlangs zijn geloofsbrieven overhandigd aan de president van de Europese Unie (EU), Charles Michel. Tijdens het onderhoud is er van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen die voor Suriname en voor de EU van belang zijn, zoals voedselzekerheid in de wereld en het Caraïbisch gebied, de oorlog in Oekraïne, de economische crisis in de wereld en de voortdurende klimaatcrisis.

De ambassadeur sprak zijn toezegging uit om de bilaterale betrekkingen binnen de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en de Europese Unie te versterken en uit te breiden. Hierbij werden, onder andere, het Erasmus Plus programma, de uitvoering van het Multi-Annual Indicative Programma en de toekomstige gas- en olie ontwikkeling in Suriname genoemd.

Ambassadeur Van Lierop vermeldde de vooraanstaande rol van Suriname in het gevecht tegen klimaatverandering, vanwege het feit dat Suriname met 15 miljoen hectaren regenwoud het meest beboste land is en daarnaast slechts een van de drie landen in de wereld is die de noemer carbon negatief draagt. Dit houdt in dat ons land meer koolstofdioxide opneemt dan dat het uitstoot.

De ambassadeur merkte op dat Suriname ondanks deze positie, niet is opgenomen in vele lopende projecten van de EU in het kader van klimaatsverandering. Dit zal in de komende periode worden bijgesteld.

De Surinaamse diplomaat verkoos voor dit onderhoud de nadruk te leggen op een stukje Surinaamse cultuur middels het dragen van een pangi, ontvangen van traditioneel gezag in Suriname (foto).

Charles Michel, president van de Europese Unie, feliciteerde de ambassadeur met zijn benoeming en sprak zijn vertrouwen uit dat hij een substantiële bijdrage zou leveren aan de verdere ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen en -samenwerking tussen Suriname en de Europese Unie.