Voorzitter Consumentenkring gaat in op onduidelijkheden omtrent btw

In de samenleving heerst er nogal wat onduidelijkheid omtrent de belasting toegevoegde waarde (btw). Deze vorm van belastingheffing is op zondag 1 januari 2023 ingegaan. De Consumentenkring is geen tegenstander hiervan, maar wel voorstander van een goede uitvoering. De onduidelijkheden die spelen gaan de organisatie dan ook niet onopgemerkt voorbij.

Voorzitter Albert Alleyne deelt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) de visie van de Consumentenkring ten aanzien van de btw.

De Consumentenkring ziet de btw als een goede zaak, maar de voorbereidingen rond het invoeren zouden toch beter moeten zijn geweest. “Wat je nu krijgt, is dat de consumenten het gelag moeten betalen,” merkt voorzitter Alleyne op. Hij meent dat de consumenten naast de 12 procent omzetbelasting, nu 10 procent daarboven moeten neertellen voor goederen. “Hoewel de regering gezegd heeft dat er gedurende de eerste drie maanden geen btw geheven zou moeten worden, merken we dat er toch winkeliers zijn die btw heffen,” benadrukt de voorzitter.

Wat volgens hem ook voor meer verwarring zorgt, is dat er producten zijn waarop er geen btw geïnd mag worden. Echter is gebleken dat er op deze goederen toch 5 procent btw wordt doorberekend door de winkeliers. “Dit heeft als gevolg dat de prijzen van alle producten omhoog zijn gegaan, waardoor de consument deze situatie niet meer kan volgen,” stelt Alleyne.

Hij is ook van mening dat al voor de invoering, er sprake was van btw-heffing. “Winkeliers hebben voor de ingangsdatum de prijzen van hun goederen verhoogd,” verduidelijkt de voorzitter.

De Consumentenkring krijgt dagelijks klachten binnen van consumenten die met allerlei vragen zitten. Voorzitter Alleyne stelt voor dat de btw voor de komende zes maanden wordt opgeschort, om zaken goed uit te leggen. Hij acht het belangrijk dat consumenten beschermd worden en goed voorbereid zijn, maar ook weten hoe de btw wordt doorberekend en op welke producten het van toepassing is. De voorzitter ziet ten aanzien van het voorgaande graag meer voorlichting naar de samenleving toe.