Voortvluchtige ‘Baby Police’ aangehouden voor brute beroving in Wanica

De Surinaamse politie heeft zondagavond de voortvluchtige 32-jarige W.G. alias ‘Baby Police’ aangehouden.

Milton Bisschop woordvoerder van het Korps Politie Suriname geeft aan dat ‘Baby Police’ ervan verdacht wordt van een brute beroving te hebben gepleegd in het district Wanica.

De verdachte wist geruime tijd uit handen te blijven van de politie, maar is zondagavond na goed speurwerk door Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden.

Hij is overgedragen aan de Recherche van Regio Midden, die belast is met het verdere onderzoek.

Ene ‘Baby Police’ was in 2019 ook al aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de overval op de parlementariër Dinotha Vorswijk in haar woning.