VIDEO: Pick-up bestuurder ramt gezin in auto van de weg en rijdt door

De bestuurder van een Toyota Hilux Revolution heeft zondag een gezin in een Toyota Auris van de Ringweg-Zuid in Suriname geramd en is daarna doorgereden. Het voorval is vastgelegd door een dashcam van een achterrijder. De beelden zijn onderaan het bericht te zien.

De pick-up bestuurder reed met een hoge snelheid in een waterplas op de linkerbaan van de weg. Hij verloor daarbij de macht over het stuur en ramde de personenauto die op de rechterbaan reed.

De personenwagen schoof in de berm richting de Boomskreek, maar de bestuurder wist door snel te reageren de wagen weer op de weg te krijgen. Hij zat samen met zijn vrouw en kind in het voertuig. Niemand raakte gewond.

De benadeelde zegt dat de pick-up niet was voorzien van kentekenplaten. De bestuurder reed na het incident door in de richting van de Nieuwe Charlesburgweg.

De benadeelde heeft bij de Surinaamse politie aangifte van het voorval gedaan. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.

Bekijk de beelden hieronder: