Persconferentie Volksgezondheid over recente COVID-19 ontwikkelingen in Suriname

Na lange tijd organiseert het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid weer een COVID-19 persconferentie. Dit in verband met de recente COVID-19 ontwikkelingen in Suriname.

De persconferentie vindt plaats op dinsdag 10 januari 2023 om 16:00 uur bij de RGD aan de Limesgracht. Aan het woord komen minister Amar Ramadhin, directeur Rakesh Gajadhar Sukul en infectioloog Stephen Vreden.

Het ministerie liet eerder weten dat zij nog steeds de cijfers van COVID-19 besmettingen zowel nationaal als internationaal in de gaten houdt. Er is de afgelopen periode een wereldwijde stijging van de nieuwe COVID-19 gevallen geconstateerd.

Ook tonen het aantal ziekenhuisopnamen en sterfte ten gevolge van COVID-19 infectie een lichte stijging.

In december zijn 5 personen in Suriname gestorven aan COVID-19. Dat blijkt uit cijfers die bijgehouden worden op het corona dashboard van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Uit die cijfers blijk verder dat 41 personen in december in het ziekenhuis lagen.