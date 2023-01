Owru-Yari festiviteiten binnenstad Paramaribo succesvol verlopen

De festiviteiten rond 31 december 2022 in de binnenstad van Paramaribo zijn organisatorisch een groot succes geweest. Calamiteiten en ongevallen waren miniem, waarbij de orde en veiligheid ten alle tijden bewaard zijn gebleven. Dit stelt districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost.

De resultaten zijn gezamenlijk met vele stakeholders bereikt en alle feestgangers verdienen eveneens een pluimpje. De organisatie is na de activiteiten bijeengekomen voor een evaluatiemeeting. Naast de bestuursdienst waren vertegenwoordigers van de Stichting Owru Yari Fest, het bedrijfsleven en Bridge Medical Group aanwezig. Met overige partijen als de politie is er eerder geëvalueerd.

Allen zijn het erover eens dat de traditionele pagara-estafette en de festiviteiten daarom heen een groot succes zijn geweest na een onderbreking van twee jaren. Tussen de dertig- en veertigduizend bezoekers zijn in de binnenstad geweest om deel te nemen aan de activiteiten. In totaal waren er vier grote podia ingericht met entertainment voor eenieder.

Vele venters hebben consumptie ten verkoop aangeboden. De partijen zijn het er ook over eens dat er nog ruimte is voor groei en verbetering. De voorbereidingen zullen van het jaar daarom veel eerder starten. Ook zal de coördinatie en interne communicatie tussen de verschillende partijen en instanties gecentraliseerd worden.

Bhola geeft aan dat er vanuit het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost mogelijkheden bekeken worden om dergelijke evenementen naar een hoger internationaal niveau te tillen. Er zal gekeken worden hoe internationaal gangbare methoden voor veiligheid en logistiek kunnen worden toegepast. Gedurende het jaar zullen ook verschillende pilotprojecten met o.a. autovrije zones uitgevoerd worden.

Het Owru Yari festival is een Surinaams product met internationale potentie. De verdere groei en ontwikkeling hiervan is van belang, niet alleen voor het evenement zelf, maar ook voor de toerisme en het bedrijfsleven in Suriname.