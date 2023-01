Linkerbeen Lionel Messi verzekerd voor USD 900 miljoen 

Lionel Messi is een van de grootste voetballers aller tijden. Hij heeft miljarden verdiend, talloze trofeeën gewonnen, talloze records gemaakt en onlangs bereikte hij het hoogtepunt door het WK te winnen. De trofee die hij het liefste wilde, de glorie die zijn fans het liefste voor hem wilden. Hij heeft 7 Ballon d’Ors gewonnen, meer dan wie dan ook en heeft nu elk toernooi waaraan hij heeft gespeeld minstens één keer gewonnen.

De gezondheid en veiligheid van elke atleet is de eerste zorg en daarom is hun verzekering vaak de duurste. Sterren als Cristiano Ronaldo en David Beckham hebben ook een erg dure verzekering, maar geen enkele komt dichter bij de Argentijnse goochelaar. Dit is geen volledige verzekering. Waar we het in dit artikel over hebben, is één lichaamsdeel.

Lionel Messi heeft al jaren ‘single footed’ succes in de voetbalwereld. Met het winnen van het WK beweren veel fans dat de Argentijn zijn plaats aan de top als de grootste aller tijden heeft verstevigd. Hij was echter altijd een van de belangrijkste spelers in het spel.

Het zijn niet eens zijn beide benen. Het is zijn geldmaker. Het been dat hij gebruikte om elke andere dribbel te winnen, te schieten en de meeste van zijn goals te scoren. Het beruchte linkerbeen is voor maar liefst 900 miljoen dollar verzekerd. Het bedrag verbleekt alle andere verzekeringen in de sport, meldt Essentially Sports.

Deze recordbrekende verzekering kwam lang voor het WK. Messi is meer dan 600 miljoen dollar waard, maar zijn voet is verzekerd voor meer dan zijn vermogen.