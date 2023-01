Inbreker op heterdaad betrapt en aangehouden door buren§

Alerte buurtbewoners van de Sewbarath Misserstraat in Suriname hebben maandagmorgen omstreeks 11.00u een dief aangehouden.

Waterkant.Net sprak hierover met de benadeelde A.M., die aangaf dat ten tijde van de inbraak niemand thuis was. Zijn levenspartner belde hem op en gaf door dat een buurvrouw een dief hun woning zag binnendringen.

Bij het zien van de dief begon de buurvrouw lawaai te maken, waarop buurtbewoners op het geschreeuw afgingen. Ze gingen de dief achterna en het lukte hen om de verdachte aan te houden.

Bij de aanhouding werden twee tassen op hem aangetroffen, waarin gestolen goederen van de benadeelde bevonden te weten lijfskleren, een tablet, parfum en een fles whisky.

Na de aanhouding werd de verdachte aan beide handen vastgebonden door de buren. Na aankomst van de ingeschakelde politie werd hij overgedragen. De verdachte is via een klein raampje, dat open stond het huis binnengedrongen.

De benadeelde zegt aan de redactie dat hij niet had verwacht dat iemand door de opening van het raam heen kon. Het huis is overhoop gehaald. “De kieskeurige verdachte was gericht op zoek naar luxe spullen”, aldus de benadeelde.

In het belang van het onderzoek is de inbreker in verzekering gesteld.