Politie: ‘Doodgeschoten man kwam met scherp voorwerp op BBS’er af’

Bij het schietincident gisteren aan de Ojamastraat in het ressort Flora, heeft de 39-jarige Revinio Ondaan ter plekke het leven gelaten. Het Korps Politie Suriname schrijft vandaag dat Revinio met een scherp voorwerp op de BBS’er Diego U. afkwam, die genoodzaakt was vuurwapengeweld aan te wenden.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat Revinio kort voor het schietincident tekeer ging tegen een paar taxichauffeurs op de hoek van de Oewana- en de Ojamastraat. Terwijl hij de woning van de verdachte voorbij liep, schold hij zonder enige reden de verdachte uit, die op zijn erf bezig was in zijn auto.

De BBS’er schonk geen aandacht aan Revinio, maar zei hem om door te lopen. Op een gegeven moment begaf het slachtoffer zich op het erf van de BBS’er en gooide een steen op de man. Diego liep toen naar zijn balkon, terwijl het slachtoffer met een stuk hout stond en bedreigende uitlatingen deed naar de BBS’er toe.

De man ging vervolgens zijn woning binnen en kwam met zijn dienstvuistvuurwapen naar buiten. De teisteraar rende naar huis en bewapende zich met een scherp voorwerp. De BBS’er deed de woning van Revinio aan om zijn moeder aan te spreken over het gedrag van haar zoon.

Bij die gelegenheid kwam Revinio met het scherp voorwerp op de BBS’er af, die genoodzaakt was vuurwapengeweld aan te wenden. De teisteraar werd geraakt met voor hem het noodlottige gevolg. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen.

Het dienst vuistvuurwapen van de verdachte is hangende het onderzoek ook in beslag genomen. Na afstemming met het O.M. is de verdachte Diego door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Revinio de buurt terroriseerde. Het slachtoffer stond bij de politie van het bureau Flora bekend als een geweldenaar, aangezien hij al geruime tijd ruzie had met de buren. Door zijn terroriserend gedrag moest de politie meermalen bemiddelen.