Oscar Flakalobi ontvangt Marronflix Orlando ‘Lantje’ Mayan Award

Nieuwspresentator Oscar Flakalobi heeft de Marronflix Orlando ‘Lantje’ Mayan Award ontvangen. De Surinaamse streamingdienst Marronflix onderstreept dat Flakalobi jarenlang een belangwekkende informatiestroom in stand heeft gehouden en met zekere consistentie een markante bijdrage levert aan de marroncultuur.

De uitreiking van de award op 30 december 2022 te Gow2 Latour in Suriname was een van de Marronflix-activiteiten ter afsluiting van het jaar.

Flakalobi heeft als nieuwspresentator op zijn eigen ludieke manier jarenlange onafgebroken informatie gebracht naar en vanuit de Marrongemeenschap. Hij is ondermeer bekend van de dagelijkse nieuwsshow ‘A toli na a bon ondoo’ op Radio Koyeba. Zo groeide hij zondermeer uit tot populairste nieuwsman binnen de Marrongemeenschap en drukte daarmee ook zijn stempel in de showbizz.

Hij weet met zijn nieuwspresentaties niet alleen de Marrongemeenschap, maar ook anderen te boeien. ‘A toli na a bon ondoo’ wordt ook goed beluisterd door Surinamers in Nederland, België, Frans-Guyana en Frankrijk.

Marronflix voert met de award een tweesporenbeleid:

1. Postuum eerbetoon brengen aan de legendarische top kasekozanger Orlando Mayan alias ‘Master Lantje’, die met zijn muziek decennialang de marroncultuur heeft uitgedragen;

2. Dank, erkenning en waardering uitbrengen voor entertainers die vanuit de marrongemeenschap hun talent zodanig inzetten dat ze tot voorbeeld kunnen zijn voor jongeren. Het motto van Marronflix is ‘From the Maroon to the world’.

De eerste Marronflix Orlando ‘Lantje’ Mayan Award werd december 2021 uitgereikt aan dancehall artiest Lowenso ‘King Koyeba’ Misiedjan.