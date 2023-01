Gokverslaafde Chinese man licht personen voor 50.000 USD op

Een Chinese man in Suriname is door de politie van Geyersvlijt aangehouden wegens oplichting c.q. verduistering van 50.000 USD.

De man X.G. deed zich voor als een ondernemer. Hij hield de slachtoffers voor dat hij een goudconcessie heeft en dat hij met een bedrijf wilde starten, maar geen startkapitaal daarvoor had.

Hij is sedert september vorig jaar bezig met het opzetten van het bedrijf, maar dat is nooit van de grond gekomen. Nadat de benadeelden geld hiervoor hadden afgestaan hoorden ze niets meer van hem. Ze gingen op onderzoek uit. In december heeft een kennis van een van de aangevers de man in een casino gesignaleerd.

Op zaterdag 6 januari na bekomen informatie bleek, dat hij zich in een van de appartementen te Morgenstond schuil hield.

In totaal hebben vijf personen bij de politie aangifte gedaan. Ze hebben allemaal in totaal 50.000 USD aan de verdachte afgestaan om met het bedrijf te beginnen.

Na onderzoek blijkt dat hij al het geld heeft vergokt. De verdachte is namelijk een gokverslaafde. Hij heeft alles in het casino verbrast.

In het belang van het onderzoek werd hij zaterdag opgespoord en aangehouden. X.G is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.