Eerste 2023 baby’s van Nickerie krijgen bezoek van districtscommissaris

Districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan heeft vrijdag de twee eerste Nickeriaanse baby’s van 2023 bezocht.

Op zondag 1 januari is in Nieuw Nickerie Chantell Kromosetiko geboren en in het ressort Wageningen Ethan Pinas.

De burgermoeder heeft bij het bezoek beide ouders een pakket met baby producten en spullen overhandigd. De pakketten zijn een gebaar vanuit het commissariaat naar de kersverse ouders toe.

Baby Mercy-Ann Arabell zag op 1 januari om 00:01 uur het levenslicht in het ’s Lands Hospitaal. Daarmee is ze dan ook de eerste geregistreerde baby die dit jaar in Suriname geboren is.