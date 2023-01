Vermoedelijk aangelaten apparaat veroorzaakt brand

Een houten woning is donderdagavond rond 23.00u aan de Kwattaweg in Suriname in vlammen opgegaan.

Uit het politionele onderzoek blijkt dat op het erf drie huizen stonden, waarvan de tweede woning geheel is afgebrand.

Volgens de politie, die ter plaatse was voor onderzoek blijkt dat de brand in de tweede woning is begonnen. Het betreft in deze een houtenwoning van 8 bij 9 meters.

Dit pand werd als een werkplaats voor zwaar materieel gebruikt. De bewoner van het bedoelde huis is thans ingesloten door de politie wegens inbraak. Het huis is bijkans twee weken onbewoond, maar het werk ging normaal door.

Vernomen wordt dat het pand niet tegen brand was verzekerd en ook niet aangesloten was op het elektriciteitsnet. De stroom werd van de buren getapt. Het vermoeden bestaat dat men kennelijk een apparaat in het huis zou hebben aangelaten, dat de brand heeft veroorzaakt. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.