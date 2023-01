Van moord verdachte arrestant onwel in cellenhuis

De 75-jarige moordverdachte Franklin C. werd woensdag onwel in het cellenhuis van Leiding 9A onwel. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Later op de avond werd hij weer overgebracht naar het politiebureau.

Het vermoeden bestaat dat hij zogenaamd ziek speelt; het is namelijk opgevallen dat hij elke keer, wanneer zijn strafzaak voorgaat bij de rechter-commissaris en het verzoek tot invrijheidstelling wordt afgewezen, hij toneel op het politiebureau speelt door zich ziek voor te doen.

Franklin wordt ervan verdacht op woensdag 28 december 2022 de 38-jarige Martin Moor te hebben doodgeschoten aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname. Hij zou dat vermoedelijk hebben gedaan, omdat hij van mening was dat het slachtoffer vaker zou hebben ingebroken in zijn woning.

Volgens het Korps Politie Suriname was de doodgeschoten man verslaafd aan drugs. De verdachte ontkent de man te hebben doodgeschoten. Franklin blijft aangehouden.