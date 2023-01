Tiener verhangt zich in woning in aanbouw

De 16-jarige in Nederland geboren tiener I.B. heeft afgelopen nacht de hand aan zichzelf geslagen. Dit gebeurde rond 02.00u in een in aanbouw zijnde woning aan de Kaikoesistraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de jongen met een rijwiel naar de plek is gefietst en daarna zichzelf heeft opgehangen middels een touw. Het motief achter de zelfdoding is vooralsnog onduidelijk.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, die ter plaatse was voor onderzoek. Na vaststelling van de dood door een ingeschakelde arts is het lijk naar het mortuarium vervoerd.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).